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Lice'de öldürülen terörist 7 saldırının faili çıktı
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Lice'de öldürülen terörist 7 saldırının faili çıktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün gece saatlerinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 22 ayrı suçtan arandığı ve Diyarbakır'da 7 ayrı el yapımı patlayıcılı saldırının faili olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün gece saatlerinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 22 ayrı suçtan arandığı ve Diyarbakır'da 7 ayrı el yapımı patlayıcılı saldırının faili olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
Diyarbakır Valiliği, Lice, Hani ve Kulp ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında kalan 18 köyde önceki gün başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu"na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında, 6 Mart 17.00 ile 7 Mart 13.00 itibariyle, Lice ilçesi Güldiken köyü Eskiköy mezrası mülki sınırları içerisinde temas araması faaliyeti esnasında saat 18.05 sıralarında 4 kişilik dinamik bölücü terör örgütü grubu tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensupları Hava Kuvvetleri unsurlarınca saat 22.20 sıralarında ateş altına alınmıştır. Bölgede temas araması icra etmek maksadıyla 2 Jandarma Komonda Timi saat 23.00 sıralarında hava hücum harekatıyla hedef bölgesine sevk edilmesi sonucunda girilen silahlı çatışma sonrasında 4 terörist silah ve teçhizatı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 11 şarjör, 120 adet mühimmat, 7 adet el bombası, 1 adet Glock marka tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet tabanca mühimmatı, 3 adet sırt çantası, 2 takım kar elbisesi, 3 adet silah temizleme yağı, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada, "Yapılan ön incelemede cesetlerden birinin 7 kez 'Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 8 kez 'Silahlı terör örgütüne üye olma', bir kez 'Kamu malına zarar verme', 2 kez 'Adam öldürme', 4 kez de 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olmak üzere 22 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve kriminal inceleme raporlarına göre Diyarbakır ilinde 7 ayrı mayın/EYP patlatması olayının faili olan BTÖ mensubu Erhan-Siser kod adlı Edip Yetüt'e ait olduğu değerlendirilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı emir komutasında Diyarbakır-Bingöl il sınırları kuzeyindeki Bingöl ili mülki sınırları içerisindeki birlikler de dahil olmak üzere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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