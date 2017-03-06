Lice'de kuç uçurtulmuyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün başlatılan operasyonların ardından bölgeye 8 binden fazla güvenlik görevlisi sevk edildi. 17 helikopterin havadan destek verdiği operasyonda polis özel harekat ekipleri, şüpheli gördüğü bir hedefi kurşun yağmuruna tuttu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün başlatılan operasyonların ardından bölgeye 8 binden fazla güvenlik görevlisi sevk edildi. 17 helikopterin havadan destek verdiği operasyonda polis özel harekat ekipleri, şüpheli gördüğü bir hedefi kurşun yağmuruna tuttu.

Lice ilçesinin kuzeyi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında bulunan ve terör örgütü PKK tarafından "Ape Musa" kampı olarak adlandırılan bölgedeki 18 köyde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor. İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyona 7 bin jandarma, 600 özel harekat polisi ve 558 güvenlik korucusu katılırken, 17 helikopter de operasyona havadan destek veriyor. 33 kobra, 35 kirpi, 16 ejder ve 13 Land Rover aracın da katıldığı operasyon çerçevesinde geniş bir alana yayılan güvenlik güçleri, arazi arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.



ASKERDEN ÇOCUKLARA ŞEKER

Öte yandan operasyonların devam ettiği Lice'de asker de yol kontrolü uyguluyor. Lice-Bingöl arasında polis özel harekat ve askerin yaptığı yol kontrollerinde, 3 kilometre mesafeli 500 metre yükseklikten 4K yayın yapabilen dronlar da kullanılıyor. Yol kontrol noktasında askerler elleri tetikte beklerken, GBT sorgusu yapan askerler de vatandaşlarla sohbet ediyor. Askerler, aileleri ile birlikte yolculuk yapan çocuklara şeker dağıtırken, yaşlı vatandaşların da ellerini öpüp dualarını alıyor.



PÖH HEDEFİ İMHA ETTİ

Operasyona destekte bulunan 600 polis özel harekat ekibi ise, Fis Ovası'nda elleri tetikte bekliyor. Operasyon sırasında karşılarındaki mağarada teröristlerin olabileceğinden şüphelenen polis özel harekat ekipleri, alanı kurşun yağmuruna tutarak imha etti.

Operasyonların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

(Aydın Yorat /İHA)