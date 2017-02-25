Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Lice'de iki terörist etkisiz hale getirildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Lice'de iki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde icra edilen operasyonda; güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde icra edilen operasyonda; güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TSK'dan yapılan açıklamada, Mardin'in Derik ilçesinde üç ayrı adreste güvenlik güçleri tarafından icra edilen adli aramada; üç adet tabanca, 163 adet tabanca fişeği, 77 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 150 gram demir bilye, bir adet pasaport, muhtelif elektronik ve dijital malzeme ele geçirildiğinin ifade edildi. Açıklamada, Hakkari merkezde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise tespit edilen bir mağara içerisinde; iki adet RPG-7 roketatar mühimmatı sevk fişeği, iki adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, beş adet pil blogu, 200 metre kablo, 20 litre mazot, bir radyo ve muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.
Şanlıurfa Akçakale'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, 2 bin 750 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 50 gram toz patlayıcı maddenin ele geçirildiğinin bildirildiği açıklamada, Bitlis merkezde, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yaşam alanı olarak kullanıldığı tespit edilen sığınak ve barınakların, düzenlenen hava harekatı ile imha edildiği ifade edildi.
(Pelin Üzek / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Terör örgütüne sevkiyat böyle görüntülendi
Fenerbahçe'ye yoğun güvenlik önlemi
43. izinsiz eylem, 43. gözaltı
Ailesi kayıp ilanı verdi, dolandırıcılık yaparken yakalandı
Advocaat: Bu futbolcuyu Kim aldıysa...
Balıkesir şehidini uğurladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Barzani'den kritik ziyaret öncesi Demirtaş bombası!
Barzani'den kritik ziyaret öncesi Demirtaş bombası!
Bakanlık düğmeye bastı! 3 bin personel alınacak
Bakanlık düğmeye bastı! 3 bin personel alınacak
TSK'dan flaş El Bab açıklaması! Az önce duyurdular
TSK'dan flaş El Bab açıklaması! Az önce duyurdular
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den kritik uyarı!
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den kritik uyarı!
Kılıçdaroğlu'ndan Necmettin Erbakan hamlesi
Kılıçdaroğlu'ndan Necmettin Erbakan hamlesi
Hac kura sonuçları açıklandı!2017 hac sorgulama
Hac kura sonuçları açıklandı!2017 hac sorgulama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Terör örgütüne sevkiyat böyle görüntülendi
Terör örgütüne sevkiyat böyle görüntülendi
Fenerbahçe'ye yoğun güvenlik önlemi
Fenerbahçe'ye yoğun güvenlik önlemi
43. izinsiz eylem, 43. gözaltı
43. izinsiz eylem, 43. gözaltı
Ailesi kayıp ilanı verdi, dolandırıcılık yaparken yakalandı
Ailesi kayıp ilanı verdi, dolandırıcılık yaparken yakalandı
Advocaat: Bu futbolcuyu Kim aldıysa...
Advocaat: Bu futbolcuyu Kim aldıysa...
Balıkesir şehidini uğurladı
Balıkesir şehidini uğurladı
Balıkesirspor, Adana'da kazandı
Balıkesirspor, Adana'da kazandı
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait ateş noktasını imha etti
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait ateş noktasını imha etti
Beşitaş, farklı kazandı
Beşitaş, farklı kazandı
Akhisar'dan kritik 3 puan
Akhisar'dan kritik 3 puan
Musul'u tamamen temizlemek için hazırlıklar tamamlandı
Musul'u tamamen temizlemek için hazırlıklar tamamlandı
Günün özeti
Günün özeti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English