Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Lice'de 8 üst düzey terörist öldürüldü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Lice'de 8 üst düzey terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan ve çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ile uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonlarda, örgütün sözde 8 üst düzey sorumlusu öldürüldü. Teröristlerden 2'si mavi, 2'si yeşil, 1'i turuncu ve 1'i gri listede yer alıyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan ve çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ile uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonlarda, örgütün sözde 8 üst düzey sorumlusu öldürüldü. Teröristlerden 2'si mavi, 2'si yeşil, 1'i turuncu ve 1'i gri listede yer alıyor.
Terör örgütü PKK'nın yurtiçindeki Kandil'i olarak adlandırılan Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte büyük darbe vuruldu. Çok sayıda silah ve mühimmat, tonlarca patlayıcı ve uyuşturucu, onlarca bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen aracın ele geçirildiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bölgeye son iki yıl içerisinde 52 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonda, terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularından olan 8 terörist de öldürülürken, bu teröristlerin 6'sı İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde yer alıyor.

ORTA SAHA GRUBUNDAN 3 SORUMLU ÖLDÜRÜLDÜ
Lice'ye bağlı Hedik ve Seyrek köyleri kırsalında 4 Mayıs 2016'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki sözde orta saha sorumlusu (Erzurum, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş) "Azar Siser" kod adlı Ekrem Güney ile yardımcısı "Çektar" kod adlı Ahmet Talva öldürüldü. 23 Kasım 2016'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'nın, Diyarbakır Orta Saha Sorumlusu, "Farkin Azat" kod adlı terörist Nevzat Gündüz, 7 Mart 2017'de gerçekleştirilen operasyonda "Erhan Siser" kod adlı terörist Edip Yetüt etkisiz hale getirildi.

ÇATIŞMA SABAHA KADAR SÜRMÜŞTÜ
Yaklaşık olarak 2 yıldır operasyonların aralıksız devam ettiği Lice'de 28 Haziran Günü, aralarında üst düzey sorumlularının bulunduğu belirtilen bir grup PKK'lı teröristin Kutlu Köyü kırsalında olduğu istihbaratı alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye askeri birlikler sevk edilerek hava destekli operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri tespit edilen gruba 'teslim ol' çağrısında bulundu. Çağrıya teröristlerin silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma sabaha kadar devam etti.
Çatışmada sözde Amed Eyaleti Maliye Birimi sorumlusu "Serhildan" kod adlı PKK'lı terörist Hakan Kızıl, sözde Amed Eyaleti Serhabun alanı sorumlusu "Farkin Demhat" kod adlı PKK'lı terörist Hakan Özünlü ve sözde Amed Eyaleti Ş. Rojhat Bölgesi sorumlu "Rubar" kod adlı Sinan Yüksel öldürüldü. Çatışmadan kaçarak izini kaybettiren sözde özel kuvvet sorumlusu "Baran" kod adlı Mehmet Doğan bir gün sonra öldürüldü.
"Azad Siser" kod adlı Ekrem Güney, "Farkin Azad" kodlı Nevzat Gündüz 1,5 milyon ödüllü "Mavi" liste yer alırken, "Erhan Siser" kod adlı terörist Edip Yetüt ve "Serhildan" kod adlı PKK'lı terörist Hakan Kızıl 1 milyon ödüllü "Yeşil listede yer alıyor. "Çektar" kod adlı Ahmet Talva 600 bin ödüllü "Turuncu" ve "Baran" kod adlı Mehmet Doğan ise 300 bin lira ödüllü "Gri" listede yer alıyor.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn'ı kabul etti
Mısır'da Doğu Türkistanlı 70 öğrenci gözaltına alındı
100 işçi kısa sürede tahliye edildi
'Tarihin en geniş katılımlı Deaflympics'i olacak'
Başakşehir'den 'Cengiz Ünder' açıklaması
Dosyaları Anayasa Mahkemesine gönderilecek
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar gemileri yaktı! Son dakika gelişmeler var!
Katar gemileri yaktı! Son dakika gelişmeler var!
PKK'dan Türkiye’ye büyük küstahlık: Resmen tehdit ettiler!
PKK'dan Türkiye’ye büyük küstahlık: Resmen tehdit ettiler!
Kim Jong Un'dan ABD'ye küfürlü mesaj!
Kim Jong Un'dan ABD'ye küfürlü mesaj!
Adalet Yürüyüşü'ne saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı
Adalet Yürüyüşü'ne saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı
Hollanda'dan vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
Hollanda'dan vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
Erdoğan'ın Katar kararı! Suudi Arabistan çok bozulacak
Erdoğan'ın Katar kararı! Suudi Arabistan çok bozulacak
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn'ı kabul etti
AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn'ı kabul etti
Mısır'da Doğu Türkistanlı 70 öğrenci gözaltına alındı
Mısır'da Doğu Türkistanlı 70 öğrenci gözaltına alındı
100 işçi kısa sürede tahliye edildi
100 işçi kısa sürede tahliye edildi
'Tarihin en geniş katılımlı Deaflympics'i olacak'
'Tarihin en geniş katılımlı Deaflympics'i olacak'
Başakşehir'den 'Cengiz Ünder' açıklaması
Başakşehir'den 'Cengiz Ünder' açıklaması
Dosyaları Anayasa Mahkemesine gönderilecek
Dosyaları Anayasa Mahkemesine gönderilecek
Son dakika Afrin ültimatomu! PYD'nin hayalleri yıkılacak
Son dakika Afrin ültimatomu! PYD'nin hayalleri yıkılacak
Bilinçsiz ısı değişimine maruz kalmak sağlığa zarar veriyor
Bilinçsiz ısı değişimine maruz kalmak sağlığa zarar veriyor
Lice'de 8 üst düzey terörist öldürüldü
Lice'de 8 üst düzey terörist öldürüldü
Kulig'in sözleşmesi uzatıldı
Kulig'in sözleşmesi uzatıldı
FETÖ'nün Ağrı il imamı otların arasında yakalandı
FETÖ'nün Ağrı il imamı otların arasında yakalandı
Kılıçdaroğlu ilk molayı verdi
Kılıçdaroğlu ilk molayı verdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English