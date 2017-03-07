Lice'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kuzeyindeki 18 köyde devam eden geniş kapsamlı operasyonda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kuzeyindeki 18 köyde devam eden geniş kapsamlı operasyonda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kuzeyindeki 18 köyde önceki gün başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" devam ediyor. 7 bin güvenlik görevlisi, 17 helikopter ve çok sayıda zırhlı araçla yürütülen, zaman zaman F-16 savaş uçaklarının da destek verdiği operasyonda terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Dün gece saatlerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda bugün güvenlik güçleri, bir grup PKK'lı ile temas sağladı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateş açarak, karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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