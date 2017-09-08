08.09.2017 21:57 Lice'de 3 terörist ölü olarak ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek Mahallesi ile Çiğdem ve Kore mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonlarda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek Mahallesi ile Çiğdem ve Kore mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonlarda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Lice Kaymakamlığı tarafından ilçenin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanları ile uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla Dibek Mahallesi bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştı. Dibek Mahallesi ve bağlı Çiğdem ile Kore mezralarında saat 12.20 itibariyle sokağa çıkma yasağının ardından bölgede karadan ve havadan geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yürütülen operasyonda güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya giren 3 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.



