Lice'de 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır Lice'de devam eden hava destekli operasyonda birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır Lice'de devam eden hava destekli operasyonda birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Diyarbakır Lice'de devam eden hava destekli operasyon kapsamında birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekatı sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri belirtildi.

(İlker Turak/İHA)