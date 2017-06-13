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Lice'de 18 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
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Lice'de 18 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 18 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 18 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 18 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağına bugün saat 12.00'den itibaren kaldırıldığı belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice'ye bağlı Akçabudak, Örtülü, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Üçdamlar, Baharlar, Bayırlı, Hedik, Tuzlaköy, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Konuklu, Yünlüce ve Yaprakköy köyleri ile mezralarında 06 Haziran 2017 günü saat 12.00'dan itibaren geçerli olan sokağa yasağı, 13 Haziran 2017 Salı günü saat 09.00 itibariyle kaldırılmıştır" denildi.

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