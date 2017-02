Lice davasında dinlenme talebi reddedildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 1993 yılında dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili dava İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilirken, CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın tanık olarak dinlenmesi talebi daha önceden karar verildiği için reddedildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 22 Ekim 1993'te dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin açılan dava, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edildi. Bugün 15'inci duruşması yapılan davaya sanık emekli Albay Eşref Hatipoğlu'nun avukatı Mehmat Eren Turan, müştekiler Metin Bekiroğlu, Şeref Can Can, İlhami Bayar, Muhammet Kaya, Baki Atman, Ethem Üzer, Cahit Şarlı, Şiyar Kaymaz ve avukatları Sidar Avşar ve Halil Dönmez katıldı. 'Taammüden öldürme', 'Halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik', 'Cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan dönemin Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu duruşmaya katılmadı. CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu'da duruşmayı izledi.

O dönemde Lice'de esnaflık yapan Şeref Can Can, "Yargılamaya konu olan olay sabah 09.00 sıralarında başladı ve 16.30'a kadar devam etti; ancak ateşler tek taraflıydı. Ben asker ve özel harekattan başka ateş eden görmedim. 1993-1994 yılları arasında Lice'de cezaevi komutanlığı yapan, önce uzman çavuş olan daha sonra astsubay olan Nedim astsubay şahıs bana, tankın üç kez geldiğini ve üç kez de benim evime top attığını söyledi. Nedim astsubay bana 'hakim huzuruna çıkarsam da bunun bu şeklide anlatırım' dedi. Bu şahıs tespit edilirse tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Ayrıca o dönem benim dükkanımdaki çelik kasa kırıldı. Ben bunu gözümle gördüm. Asker elbisesi olan kişiler kasayı kırdıktan sonra benim dükkanımı da yaktılar" dedi.

Olayın yaşadığı gün ilkokul üçüncü sınıfta olan ve tanık olarak dinlenen Mehmet Hüseyin Baygeldi (34), "Suç tarihinde ben 10 yaşındaydım. Sabah saatlerinde okulda bulunduğumuz sırada dışarıdan yoğun şeklide silah sesleri gelmeye başlayınca öğretmenler tüm öğrencileri bodrum kata indirdiler. Yaklaşık bir iki saat bodrum katında bekledikten sonra silah sesleri azalınca öğretmenler bizi evlerimize götürmek için okulun kapısının önüne çıkardı. Kapıya çıktığımızda iki tane helikopterin sağ sola ateş ettiklerini gördüm. Evimiz okula 100-150 metre uzaklıktaydı ben ateş altında eve gittim. Bizim ev yakılmamıştı; ama komşularımızın evlerinin yakıldığını gördüm. Silah sesleri üç gün devam etti. Benim ailemden ölen yada yaralanan olmadı.



AVUKAT DENİZ BAYKAL'IN DİNLENMESİNİ TEKRARLADI

Mağdurların Avukatı Sidar Avşar ise şöyle konuştu:

"Keşif talebemiz, Deniz Baykal'ın, Tayfun Talipoğlu ve Mithat Bereket'in tanık olarak dinlenmesi talebimiz reddedilmiştir. Süleyman Demirel olaydan sonra komutanın kaza kurşunu ile öldüğünü ifade etmiştir. Sanık Eşref Hatipoğlu mahkeme huzurunda savunma yapmamıştır. Mahkeme huzurunda sadece sorulara cevap vermiştir. Mahkeme huzurunda savunma yapmak ayrı, sorulara cevap vermek ayrıdır. Bu sebeple Eşref Hatipoğlu'nun savunması mahkemece yeniden alınması gerekmektedir, Bir de görgüye dayalı bilgisi olduğunu düşündüğümüz Şemdin Sakık'ın tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz. Keşif talebimizi de yeniliyoruz" dedi.



EKSİKLİKLER İÇİN ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Şemdin Sakık'ın tanık sıfatı ile dinleme talebinin yargılamaya katkı sağlamayacağının değerlendirdiği için red etti. Ayrıca heyet, keşif talebi ve Deniz Baykal, Tayfun Talipoğlu ve Mithat Bereket'in tanık olarak dinlenmesi talepleri bir önceki duruşmada red edildiği için yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Davanın olayın gerçekleştiği yerden başka bir yerde görülmesinin adil yargılama ilkelerine aykırı. Davayla ilgili hiçbir delil toplanmadı. Adaletin gerçekleşmesi için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

