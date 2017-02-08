Libyalı konuğunu resmi törenle karşıladı

Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı resmi törenle karşıladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı resmi törenle karşıladı.
Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Çankaya Köşkü'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Sarraj, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki isim, daha sonra basın mensuplarına hatıra pozu verdi.
(Enise Vural / İHA)