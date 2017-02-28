Libya göçmen çocuk istismarının merkez üssü oldu

Göçmenlerin yolculuklarında merkez üs olan Libya, çocuk istismarının da merkez üssü olarak anılmaya başladı.

Göçmenlerin yolculuklarında merkez üs olan Libya, çocuk istismarının da merkez üssü olarak anılmaya başladı.

UNICEF, geçen yıl yaklaşık 26 bin çocuğun Akdeniz'i geçtiğini ve bunların çoğunun kaçakçılar ve tacirlerin elinde şiddete ve cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı. Tutuklanma ve sınır dışı edilme korkusuyla çocukların uğradıkları bu istismarları nadiren bildirdikleri kaydedildi. Ayrıca Libya'daki gözaltı merkezlerinde yiyecek, su ve tıbbi bakım eksikliğinin bulunduğunu da belirtildi. UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Justin Forsyth, "Bu çocukların çoğu şiddete maruz kaldı, tecavüze uğradı ve öldürüldü" dedi.

Raporda, görüşülen kadınların ve çocukların neredeyse yarısı göç sırasında cinsel istismar yaşadığını söylediği belirtildi. Raporda, görüşülen kişilerin yaklaşık üçte birinin Libya'da istismar edildiği açıklandı. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğunun ise kendilerini kimlerin istismar ettiği sorulduğunda cevap vermediği açıklandı.

