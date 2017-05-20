Libya'da hava üssüne saldırı: 141 ölü

Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Antlaşma Hükümeti'ne bağlı Üçüncü Kuvvet milisleri, BAE-Mısır-Rusya destekli milislerin hava üssüne saldırması sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 141 kişi hayatını kaybetti.

Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Antlaşma Hükümeti'ne bağlı Üçüncü Kuvvet milisleri, BAE-Mısır-Rusya destekli milislerin hava üssüne saldırması sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu 141 kişi hayatını kaybetti.

Libya'da Ulusal Antlaşma Hükümetine bağlı Üçüncü Kuvvet milisleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) - Mısır-Rusya tarafından desteklenen, Halife Haftar milisleri arasında şiddetli çatışma çıktı. Üçüncü Hava Kuvvet milisleri, Halife Haftar milislerinin Brak el-Şati üssüne saldırması sonucu siviller de dahil olmak üzere 141 kişi hayatını kaybetti. Halife Haftar'ın Sözcüsü Ahmed el-Mesmari, askeri geçitten dönüldüğü sırada saldırının gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca Mesmari açıklamasında, hayatını kaybeden askerlerin silahsız olduğunu, birçoğunun infaz edilerek öldürüldüğünü kaydetti.

