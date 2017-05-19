Libya'da bombalı araçla saldırı: 6 ölü, 11 yaralı

Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda, ülkenin doğusundaki en büyük kabilelerden birinin lideri Ibrayk El Awati'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda, ülkenin doğusundaki en büyük kabilelerden birinin lideri Ibrayk El Awati'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Libya'nın ikinci büyük şehri Bingazi'de cuma namazı sonrasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Ülkenin en büyük kabilelerinden bir olan El Awaqir aşireti liderlerinden Ibrayk El Awati'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi. Saldırının ardından sosyal medyada olay yerinde yanan aracın ve kurbanların fotoğrafları paylaşıldı. Öte yandan, Libya Ulusal Ordusu (LNA), 3 yıldır Bingazi ve Libya'nın güney bölgesinde terörle mücadele ediyor.
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