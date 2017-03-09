Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Leyla Zana, Valiye 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor' demiş
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Leyla Zana, Valiye 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor' demiş

İçişleri Bakanlığı tarafından Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Musa Işın, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra ziyarete gelen Leyla Zana'ya '80 milletvekili gidin PKK'ya, 'Biz şiddet istemiyoruz, biz siyaset yapmak istiyoruz' diyin' dediğini, Zana'nın da, 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor' dediğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Musa Işın, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra ziyarete gelen Leyla Zana'ya "80 milletvekili gidin PKK'ya, 'Biz şiddet istemiyoruz, biz siyaset yapmak istiyoruz' diyin" dediğini, Zana'nın da, "PKK'yı 20 devlet kullanıyor" dediğini belirtti.
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık'ın görevden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığının talimatıyla Belediye Başkan Vekili olarak atanan Vali Musa Işın, Leylekpınar Mahallesi'ndeki taziye evinde düzenlenen 'Halise Günü' etkinliğine katıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve beraberindeki heyetle geleneksel olarak yapılan Halise yemeğinden sonra konuşan Vali Musa Işın, Leyla Zana ile aralarında geçen bir konuşmayı anlattı. Vali Musa Işın, şunları söyledi:
"Bu sene bütün Türkiye'de, dağlarda filan terörist kalmayacak. Bitirme noktasına getireceğiz. Çok azaldılar, gerilediler. İnşallah bu süreç hızlanarak devam edecek. Bu mübarek topraklarda bu terör odakları inşallah bir daha neşvünema bulamayacaktır. Tarihin çöplük sepetine bu terör örgütü, uzantıları ve kullananları buraları terk edip gideceklerdir. Biz terör örgütlerinin hepsini nasıl reddediyorsak, PKK'yı da reddediyoruz. DEAŞ, Müslümanlık adına katliam yapıyor. Biz bunları reddediyoruz. Bunları Müslüman saymıyoruz. Aynı şekilde biz PKK'yı da Kürt saymıyoruz. Biz, taşeron terör örgütü olarak biliyoruz. Değerli kardeşlerim; Leyla Zana seçildi, üç milletvekili ile ziyaretime geldi. Bu ziyaretten bir gün önce Taşlıcay'da, Doğubayazıt'ta tırlar ve kamyonlar yakılmıştı. Dedim ki sayın vekil, millet size 80 milletvekili verdi. Bu şu demektir. Biz kan akmasını istemiyoruz. Biz bölgemizde şiddet istemiyoruz. Biz insanlarımızın öldürülmesini, araçlarımızın yakılmasını istemiyoruz. 80 milletvekili gidin PKK'ya, 'Biz şiddet istemiyoruz, biz siyaset yapmak istiyoruz' deyin. Bakın Doğubayazıt'ta araçlar yakıldı. İnsanlar öldürülüyor. Devlet buna göz yumamaz. Siz bu insanlardan oy aldınız. Leyla Zana da bana dedi ki, 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor'. İşte biz de bunu söylüyoruz. PKK bu bölgenin insanı değildir. Taşeron örgütlerin içimize koyduğu bir fitnedir."
(Ahmet Genç/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bahçeli muhaliflere Twitter'dan fena saydırdı! Uyarıyorum...
'Türkiye'nin gelişmesinden, güçlenmesinden korkuyorlar'
Leyla Zana, Valiye 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor' demiş
Bakan Kılıç gençlerle buluştu
HDP'li Başkan tutuklandı
El yazması Kuran-ı Kerim'i araçtan attılar
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Andy-Ar, 2017 Referandum anketi sonucunu açıkladı
Andy-Ar, 2017 Referandum anketi sonucunu açıkladı
CHP'li Faik Tunay referandum 'evet' diyeceğini açıkladı
CHP'li Faik Tunay referandum 'evet' diyeceğini açıkladı
Leyla Zana'dan PKK'yla ilgili bomba itiraf! 20 devlet..
Leyla Zana'dan PKK'yla ilgili bomba itiraf! 20 devlet..
Türkiye için petrol ve doğalgaz müjdesi! Petrol araması yapılacak
Türkiye için petrol ve doğalgaz müjdesi! Petrol araması yapılacak
OHAL 3 ay daha uzatılacak
OHAL 3 ay daha uzatılacak
Yıldırım ve Medvedev görüştü! O yasak kalktı
Yıldırım ve Medvedev görüştü! O yasak kalktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bahçeli muhaliflere Twitter'dan fena saydırdı! Uyarıyorum...
Bahçeli muhaliflere Twitter'dan fena saydırdı! Uyarıyorum...
'Türkiye'nin gelişmesinden, güçlenmesinden korkuyorlar'
'Türkiye'nin gelişmesinden, güçlenmesinden korkuyorlar'
Leyla Zana, Valiye 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor' demiş
Leyla Zana, Valiye 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor' demiş
Bakan Kılıç gençlerle buluştu
Bakan Kılıç gençlerle buluştu
HDP'li Başkan tutuklandı
HDP'li Başkan tutuklandı
El yazması Kuran-ı Kerim'i araçtan attılar
El yazması Kuran-ı Kerim'i araçtan attılar
Başbakan Yıldırım'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimine tepki
Başbakan Yıldırım'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimine tepki
Özdağ ve Halaçoğlu'na ikinci saldırı girişimi!
Özdağ ve Halaçoğlu'na ikinci saldırı girişimi!
İstanbul'da Çevik Kuvvet otobüsü devrildi
İstanbul'da Çevik Kuvvet otobüsü devrildi
Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor
Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor
Errick McCollum, yeniden Galatasaray Odeabank'ta
Errick McCollum, yeniden Galatasaray Odeabank'ta
Bilal Erdoğan hedefi 12'den vurdu
Bilal Erdoğan hedefi 12'den vurdu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English