08.02.2017 17:58 Leyla Zana serbest bırakıldı

Hakkında yürütülen 3 ayrı soruşturma nedeniyle Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yürütülen 3 ayrı soruşturma nedeniyle Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, hakkında yürütülen 3 ayrı soruşturma nedeniyle, Silvan ilçesinden Diyarbakır'a geldiği sırada kent girişindeki uygulama noktasında, gözaltına alındı. Polislerce kendisine hakkında yakalama kararı bulunduğunun iletildiği Zana, kendi aracıyla Diyarbakır Adliyesine getirildi. Burada savcıya ifade veren Zana, hakkında adli kontrol şartı kararı alınması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Zana, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Aydın Yorat /İHA)

