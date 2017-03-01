Leyla Zana'nın 21 yıla kadar hapsi istendi

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında, 'terör örgütü üyesi olmak', 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' ve 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlamalarıyla 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında, "terör örgütü üyesi olmak", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Şubat'ta Diyarbakır'da gözaltına alınarak aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 9 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Zana, "terör örgütü üyesi olmak", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "Suçu ve suçluyu övmek" iddiaları ile suçlanıyor.
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