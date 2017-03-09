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Leyla Zana'dan PKK'yla ilgili bomba itiraf! 20 devlet..
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Leyla Zana'dan PKK'yla ilgili bomba itiraf! 20 devlet..

Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Musa Işın'dan Leyla Zana'yla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Valinin açıklamasına göre Zana 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor' itirafında bulunmuş.

İçişleri Bakanlığınca Ağrı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Ağrı Valisi Musa Işın, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın seçimlerden sonra kendisini ziyaret ettiğini ve terör örgütü PKK'yı 20 devletin kullandığını söylediğini belirtti.

"Helise Günü Etkinlikleri" kapsamında Leylek Pınar Mahallesi'ndeki taziye evinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Işın, 1,5 yıldır il terör hadisesi yaşanmadığını söyledi.

"PKK MAYIS 2013'TE BU TOPRAKLARI TERK EDECEKTİ"

Terör örgütünün Çözüm Süreci'ni amacının dışında kullandığına işaret eden Vali Işın, "PKK terör örgütü Mayıs 2013 itibarıyla bu toprakları terk edip gidecekti. Çözüm Süreci'nin esprisi ana maddesi buydu. Ama bunlar tersini yaptılar. Silahlarını alıp dağdan şehre indiler." dedi.

IŞIN: ZANA BANA 'PKK'YI 20 DEVLET KULLANIYOR' DEDİ

Leyla Zana'nın kendisini ziyaretindeki konuşmayı anlatan Işın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Leyla Zana Ağrı Milletvekili seçildikten sonra diğer 3 milletvekiliyle birlikte ziyarete geldi. Ziyaretten 2-3 gün öncede Doğubayazıt'ta tırlar ve kamyonlar yakılmıştı. Ben de Sayın Vekil, Kürtler size 80 milletvekili verdi dedim. Bu, 'Biz kan akmasını istemiyoruz. Ülkemizde bölgemizde şiddet istemiyoruz. Biz insanlarımızın öldürülmesini araçlarımızın yakılmasını istemiyoruz' demektir.

80 milletvekili gidin PKK'ya 'Biz şiddet istemiyoruz, biz siyaset yapmak istiyoruz.' deyin. Bakın Doğubayazıt'ta araçlar yakıldı. İnsanlar öldürülüyor. Devlet buna göz yumamaz. Siz bu insanlardan oy aldınız. Leyla Zana da bana dedi ki 'PKK'yı 20 devlet kullanıyor.' İşte biz de bunu söylüyoruz. PKK bu bölgenin insanı değildir. Taşeron örgütlerin içimize koyduğu bir fitnedir."

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