Lexus, 2016'da tarihinin en yüksek satış rakamına ulaştı

2016'da 677 bin 615 adet satış rakamı elde eden Lexus, bir önceki yıla oranla toplam satışlarda yüzde 4 oranında bir artış yakaladı. 2016 satışları, Lexus'un aynı zamanda global satışların arka arkaya rekor elde edilerek yükseldiği 4. yıl olmasını sağladı.

Premium segmentte kullanıcılara, her zamankinden daha fazla çeşitlilik sunan marka, müşteri odaklı hizmetleri ve modelleriyle öne çıkmaya devam ediyor. İstikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Lexus, Avrupa, Çin, Doğu Asya ve Okyanusya'da da yıllık satış rekorları kırmayı başardı.

Avrupa pazarı ise, Lexus için 2016 yılında en hızlı büyüyen pazarların başında geldi. Bir önceki yıla göre yüzde 16.5'lik artışla 74 bin 316 adet satış elde edildi. Batı Avrupa'da satılan hibrit araç sayısı yüzde 98'e ulaşırken Lexus, Avrupa genelinde ise hibrit satış oranı yüzde 60'a çıktı.

Lexus'un en çok satanları SUV modelleri oldu

Premium markanın 2016 yılında en çok tercih edilen modeli, 191 bin 600 adetle yeni RX oldu. Büyük SUV modelinin ardından ise 142 bin 300 adetle markanın bir diğer SUV'u NX geliyor. SUV modellerinin toplam satışları 2016 yılında 401 bin 800 adede erişirken, binek otomobil modellerinin satışları 275 bin 900 olarak gerçekleşti. Lexus, sunacağı yeni modeller ve giderek daha fazla ilgi görmeye başladığı farklı pazarlarla birlikte bu rekorunu ileriye taşımayı hedefliyor.