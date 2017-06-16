Levent Nazifoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü, Levent Nazifoğlu'nun istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mehmet Dedeoğlu'nun geldiğini açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü, Levent Nazifoğlu'nun istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mehmet Dedeoğlu'nun geldiğini açıkladı.

Galatasaray tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamalar şöyle:

"Şirketimizin 15.06.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sayın Levent Nazifoğlu'nun istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Mehmet Dedeoğlu'nun ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

