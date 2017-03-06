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Levent Nazifoğlu: Efendi Beşiktaş'ı gördük
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Levent Nazifoğlu: Efendi Beşiktaş'ı gördük

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, hakem hataları yüzünden kritik maçlar kaybettiklerini söyleyerek, 'Beşiktaş maçında penaltımız verilmiyor. Teşekkürler federasyona. Bir kere Beşiktaş'ın canı yandı. Gördünüz efendi Beşiktaş'ı' dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, hakem hataları yüzünden kritik maçlar kaybettiklerini söyleyerek, "Beşiktaş maçında penaltımız verilmiyor. Teşekkürler federasyona. Bir kere Beşiktaş'ın canı yandı. Gördünüz efendi Beşiktaş'ı" dedi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda hakem hatalarından, taraftarın takıma ve yönetime olan tepkilerine kadar birçok konuya açıklık getirdi. Nazifoğlu, taraftarların takım otobüsüne saldırısını hoş bulmadığını, aynı şeyin tekrarlanması halinde ise şikayetçi olacaklarını ifade etti.

"HEDEFİMİZ 3 PUAN"
Antalyaspor maçında 3 puan hedeflediklerini belirten Levent Nazifoğlu, "Şampiyonluk potasına girmek için 2. olmamız lazım. Sneijder hakkında çıkan haberler doğru değil. Sakatlığı var. De Jong'un da sakatlığı var ama haftaya bizimle olacaklar" diye konuştu

"SNEIJDER BİZİM BİLDİĞİMİZ GİBİ OYNAMIYOR"
Sneijder ile Tudor arasında sorun olmadığını vurgulayan Nazifoğlu, "Ama Sneijder bizim özlediğimiz, bildiğimiz gibi oynamıyor. Bizde 1 yıl daha sözleşmesi var. Benim ya da onun söylemesiyle hemen gidemiyor öyle. Bir an evvel eski formunu yakalaması lazım. Yoğun antrenman programında zorlanmalar olabiliyor. Ama Tudor'un Dursun Özbek'ten hiçbir isteği olmadı. Hoca ile çok iyi diyaloğumuz var. Aramızda sorun yok" ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA OLURSA ŞİKAYETÇİ OLURUM"
Taraftarların takıma yönelik gösterdiği sert tepkiyi kabul etmediklerini sözlerine ekleyen Levent Nazifoğlu, şunları söyledi:
"Bir daha olursa şahsen şikayetçi olurum. Otobüse tekme atmak, futbolculara saldırmaya çalışmak ve yumruk atmaya çalışmaları hoş değil. Bu hareketleri yakıştıramadım. Eğer bir kez daha olursa şikayetçi olacağım ve kimse de bana onu geri çektiremez."

"GÖRDÜK EFENDİ BEŞİKTAŞ'I"
Hakem hatalarından da dert yanan Nazifoğlu, "Biz Beşiktaş maçında hakem mağduruyuz ama Federasyon Başkanı'na bakıyorum plaket veriyor güle oynaya. Beşiktaş maçında penaltımız verilmiyor, mağlup oluyoruz. Sonra bu olaylara maruz kalıyoruz. Teşekkürler federasyona. Bir kere Beşiktaş'ın canı yandı. Gördünüz efendi Beşiktaş'ı" diye konuştu.

"HİÇ Mİ VİCDANIN SIZLAMIYOR?"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'e seslenen Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, "Önümüzdeki sene bu federasyonla bu iş çok zor yürür. Federasyonda bir tane Galatasaraylı yok. Ali Dürüst'e sesleniyorum. Hiç mi vicdanın sızlamıyor? Yumruğunu masaya bir vur" diyerek sözlerini noktaladı.

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