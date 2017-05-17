Levent Kızıl başkanlığa aday olacak mı ?

Bursaspor'un eski başkanlarından iş adamı Levent Kızıl, yeşil-beyazlı kulübe başkan adaylığı için isminin geçmesini değerlendirdi. Bursaspor'a maddi ve manevi desteğini sürdürdüğünü ifade eden Kızıl, ailevi özel şartlarından dolayı başkanlıkla ilgili bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Bursaspor'un eski başkanlarından iş adamı Levent Kızıl, yeşil-beyazlı kulübe başkan adaylığı için isminin geçmesini değerlendirdi. Bursaspor'a maddi ve manevi desteğini sürdürdüğünü ifade eden Kızıl, ailevi özel şartlarından dolayı başkanlıkla ilgili bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Bursaspor'da mali ve sportif anlamda kötü gidişat sebebiyle taraftarların istifaya davet ettiği yeşil-beyazlı yönetimin olası kongre kararı alması durumunda başkan adaylığı için Bursaspor'da geçmiş yıllarda başkanlık yapan iş adamı Levent Kızıl'ın ismi gündeme gelmişti. Yazılı bir açıklamada bulunan iş adamı Kızıl, başkan adaylığına ilişkin bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Kızıl, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsmimin son zamanlarda olası bir kongrede başkan adayı olarak geçmesinden dolayı açıklama yapmam zorunluluk olmuştur. Bugüne kadar suskun kalmamın nedeni Bursaspor'un içinde bulunduğu hassas durumdur. Öncelikle olmayan bir kongre ortamında ismimin dolaştırılmasını ve bunun üzerinden spekülasyonlar yapılmasını doğru bulmuyorum, bana ve Bursaspor'a zarar verdiğine inanıyorum. Başkanlığımdan önce ve halen Levent Kızıl ve Uludağ İçecek olarak Bursaspor'a miktarını bilemediğim sponsorluklarda ve katkılarda bulundum. Bu sezonki forma sponsorluğumuz ve yaptığımız diğer katkıların, bir Bursasporluluk bilinciyle önümüzdeki sene ve sonraki senelerde de artarak devam edeceğini paylaşmak isterim. Fakat bunun yanı sıra bir kongre sürecine girildiğinde Bursaspor Başkanlığıyla ilgili bir düşüncemin ailevi özel şartlarımdan dolayı olmadığını ve olmayacağını açıklamak isterim. Bana düşen görev Bursaspor'a her türlü sponsorluk ve maddi desteği vermeye devam etmektir. Bursaspor'u içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için ise tüm camianın birlikteliği şarttır."

(Mesut Alan / İHA)