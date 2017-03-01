Levent Eriş imzayı attı

TFF 1. Lig takımlarından Mersin idmanyurdu, Teknik Direktör Levent Eriş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig takımlarından Mersin idmanyurdu, Teknik Direktör Levent Eriş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mersin İdmanyurdu'ndan yapılan açıklamada, bir süredir görüşmelerde bulunulan Teknik Direktör Levent Eriş ile anlaşmaya varıldığı ve 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Ayrıca, Eriş'in yarın basın mensupları ve yönetimle bir araya gelerek açıklamalarda bulunacağı ifade edildi.

