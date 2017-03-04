Lens'in acı günü

Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens'in babası vefat etti. Yıldız futbolcu cenaze için Hollanda'ya gitti.
Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens'in babası vefat etti. Yıldız futbolcu cenaze için Hollanda'ya gitti. Sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Jeremain Lens'in babası Ricardo Lens hayatını kaybetti. Babasını kaybettiği haberini alan sarı-lacivertli oyuncu Hollanda'ya gitti. 29 yaşındaki oyuncunun yarın oynanacak olan Osmanlıspor maçı kadrosunda yer almaması bekleniyor.
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