Lens, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens, yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giymek istediğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens, yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giymek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon Premier Lig'in Sunderland ekibinden kiraladığı Hollandalı oyuncu Lens, geleceğiyle ilgili FOX Sports'a açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, "Kulüpler anlaşırsa Fenerbahçe'de kalmak isterim. Gerçekten Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" dedi.

