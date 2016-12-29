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Leipzig, 2017 yılında müzik zirveleri ile müzikseverleri bekliyor
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Leipzig, 2017 yılında müzik zirveleri ile müzikseverleri bekliyor

Alman müzik şehri Leipzig, 2017 yılında da kaliteli festivaller ve gösterilerle dolu gündemiyle dünyanın her yerinden müzikseverleri bekliyor.

Alman müzik şehri Leipzig, 2017 yılında da kaliteli festivaller ve gösterilerle dolu gündemiyle dünyanın her yerinden müzikseverleri bekliyor.

27 Şubat ile 11 Mart tarihleri arasında Leipzig'te 2017 Almanya Müzik Yarışması yapılacak. Almanya'nın önemli profesyonel yeni nesil müzisyenleri için yapılan yarışma, ücretsiz girişiyle müziğe ilgi duyan herkese açık. Geçtiğimiz yılların ödül sahipleri arasında Sabine Meyer, Gerhard Oppitz, Artemis-Quartett, Kuss-Quartett, amarcord, Julian Steckel ve Andreas Hofmeir yer alıyor. Solo kategorilerden ödül sahiplerinin katılacağı kutlama ışığındaki kapanış konseri 11 Mart'ta Gewandhaus zu Leipzig konser salonunda yapılacak.

2002 Alman Müzik Yarışması'nın ödül sahiplerinden biri olan Leipzig Vokal Grubu amarcord 2017 yılında 25 yıllık varlığını kutluyor. Etkileyici istatistiklerinde 50'nin üzerinde ülkede verilen konserler, bir düzineden fazla başarılı CD yapımı ve bir ECHO klasiği bulunuyor. Dünyaca ünlü Leipzig Thomaner Korosunun eski beş üyesi benzersiz berrak ve homojen koro sesiyle büyülüyor.

Richard Wagner'in Leipzig Operasındaki Nisan 2016 'Götterdmmerung' prömiyerinden beri, doğduğu şehrin repertuarında, 40 yıldan uzun bir aradan sonra, ilk kez Yüzük Serisi'nin tamamı sahne alıyor. Wagner hayranları 2017 yılında, 28 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Wagner Festival Günleri çerçevesinde Nibelung Yüzüğü'nün tamamını görebilecek. 2017 yılında Leipzig Operası ayrıca 17 Mart 2017 tarihinde, çok sayıda büyük koro operası ve 'Gewandhaus' orkestrasının vereceği bir festival konseriyle opera korosunun 200'üncü jübilesini kutlayacak.

Yıllık 75 bin ziyaretçisi ve 100'ün üzerindeki etkinliğiyle 9-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Leipzig Bach Festivali en önemli uluslararası müzik festivallerinden biri sayılıyor. Festival Ein schoen new Lied - Musik und Reformation (Müzik ve Reform) sloganı altında, 2017 reform jübilesinde Luther'in Bach'a ve kilise müziğine olan etkisini konu alıyor. Ancak Barok müzisyeni Monteverdi'nin 450'nci doğum günü ve yeni 'Bach Festivalinde Mendelssohn' serisi de odak noktaları arasında yerini alıyor.

Leipzig Gewandhaus orkestrası, yaz tatilinden önceki müzik sezonunun finalini, geleneksel olarak sevilen Klassik airleben açık hava konserleriyle 23-24 Haziran tarihlerinde Leipzig Rosental'da hayata geçirecek. Piknik sepetleri ve örtülerle donatılmış binlerce ziyaretçi, rahat bir ortamda 'kendi' orkestraları, muhteşem solistleri ve orkestra şefleriyle klasik müziğin tadını çıkarıyor. Alexander Shelley'in müzikal yönetiminde, 2017'de Luca Pisaroni ve Thomas Hampson ile şu aralar opera dünyasının en ünlü baritonları Leipzig'i varlıklarıyla onurlandıracak.

Gelecek 2017-2018 sezonunda orkestra 275 yıllık jübilesini kutlayacak. Viyana Filarmoni Orkestrası üyesi Daniel Barenboim veya piyanist Lang Lang gibi dünya sıralamasında ilklerde yer alan doğum günü misafirleri, Leipzig'te yapacakları gösterilerle orkestrayı tebrik edecek. Ayrıca 2017 yılında 90'ıncı doğum gününü kutlayacak olan eski orkestra şefi Herbert Blomstedt de takdiri kazandı. Blomstedt, Eylül ve Ekim aylarında Leipzig'te sekiz doğum günü konserini bizzat yönetecek. Uluslararası müzik dünyası, Andris Nelsons'un 2018'de göreve başlamasını şimdiden heyecanla bekliyor. Takdir edilen 38 yaşındaki orkestra şefi, son 150 yılın en genç Gewandhaus orkestra şefi olarak son on yıl içinde orkestrasını dünyanın en iyi beş orkestrası arasına taşımış olan Riccardo Chailly'nin yerini alacak. Orkestrası, açılışta dört konser haftası düzenlerken zirveyi 11 Mart 2018 tarihindeki festival konseri teşkil edecek.
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