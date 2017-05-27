Lefkşa'da 'Birleşik Kıbrıs' için insan ziniri

Lefkoşa'nın kuzey ve güneyinden gelen katılımcılar, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için 'Birleşik Kıbrıs Şimdi' etkinliğiyle Lefkoşa'da insan zinciri oluşturdu.

Lefkoşa'nın kuzey ve güneyinden gelen katılımcılar, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için "Birleşik Kıbrıs Şimdi" etkinliğiyle Lefkoşa'da insan zinciri oluşturdu.

Lefkoşa'nın kuzey ve güneyinden gelen katılımcılar, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için iki lidere daha fazla gecikmeden Kıbrıs'ı birleştirin çağrısında bulundu.

Eylemciler taleplerini "Çözüm şimdi', "Sözünüzü tutun, Kıbrıs'ı birleştirin", "Hepimiz Kıbrıslıyız' gibi pankartlar taşıyarak ara bölgede çözüm ve barış sloganları attı.

Eylemde "Unite Cyprus Now" örgütü adına Rumca ve Türkçe konuşmalar yapılırken ,örgüt adına konuşan Esra Aydın, Kıbrıs'ta bir an önce çözüm istediklerini söyledi. Aydın, "Kalbinizin sesini dinleyerek buraya geliyorsunuz asıl güç budur. Biz burada Kıbrıs'ta tek güvenli ve refah dolu bir geleceğin Birleşik Kıbrıs'ta olacağını biliyoruz. Kıbrıslılar olarak buradayız. Çözüm istiyoruz, barış istiyoruz tek bir Kıbrıs istiyoruz . Bu güzelliği bütün Kıbrıs'ta yaşamak istiyoruz" dedi.

Eylem, güneyden kuzeye doğru insan zinciri oluşturulmasıyla son buldu.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)