09.09.2017 13:51 Lefkoşa'nın fethinin yıl dönümü kutlandı

Lefkoşa'nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 447'ıncı yıl dönümü törenlerle kutlandı. Lefkoşa'nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 447'ıncı yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 447'nci yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törene Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını (KTBK) temsilen Piyade Albay Hüseyin Özçelik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını (GKK) temsilen Piyade Albay İlker Ertuğrul, Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen, bazı siyasi parti, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri temsileri ile askeri erkan katıldı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

