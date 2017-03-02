Sosyal medya hesabından DEAŞ'ın infaz fotoğraflarını paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı.
Sosyal medya hesabından DEAŞ'ın infaz fotoğraflarını paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen hakkında, 2015 yılında paylaştığı DEAŞ'ın infaz fotoğraflarını paylaştırmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, bugün Avrupa Parlamentosu'nda Le Pen'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik oylama yapıldı. Oylamayla, Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Le Pen'in paylaştığı 3 fotoğraf arasında ABD'li gazeteci James Foley'in infaz edildiği anlar da bulunuyordu.
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