Le Pen'den 'Putin' açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Adayı ve Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen, Rus lider Vladimir Putin hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Adayı ve Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen, Rus lider Vladimir Putin hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Adayı ve Ulusal Cephe Partisinin lideri Marine Le Pen, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili sorulara yanıt verdi. Le Pen'e Şubat ayının başlarına Fox New kanalının sunucusu Bill O'Reilly'nin ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği röportajda dile getirdiği "Putin'in bir katil" olduğu yönündeki ifadeleri soruldu. Putin'e "katil" denmesini gerektirecek bir şey yapmadığını belirten Le Pen, Putin'e hayran olmadığını da sözlerine ekledi. Le Pen, "Rock konserinde bir fanatik hayran değilim ben. Büyük bir ulusun siyasi lideriyim. Benim için önemli olan Fransa'nın çıkarları" dedi. Öte yandan Le Pen, sunucunun Avrupa için nelerin tehlikeli olacağına dair soruya Soğuk Savaş'ın tehlikeli olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği demeçte Putin ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Muhabir, "Putin ile iyi geçinmeyi tercih ederim" diyen Trump'a "Ama o bir katil" açıklamasını kullanmıştı. Bunun üzerine Trump da Rus mevkidaşını överek, " Bizde de çok katil var. Ne sanıyorsunuz? Bizim ülkemiz çok mu masum" demişti.

