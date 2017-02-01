01.02.2017 11:41 Le Pen AP'ye olan borcunu ödemiyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Avrupa Parlamentosu'na (AP) olan 300 bin euro borcunu ödemeyeceğini dile getirdi. Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Avrupa Parlamentosu'na (AP) olan 300 bin euro borcunu ödemeyeceğini dile getirdi.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik gelişmeler geniş yer buluyor. Ulusal Cephe Lideri Marine Le Pen'in Avrupa Parlamentosu'na olan yaklaşık 300 bin euro borcunu ödemesi için verilen süre geçtiğimiz günlerde doldu. Aşırı sağcı Le Pen, Avrupa Parlamentosu'na olan borcunu ödemeyi reddediyor. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu üyesi olan Le Pen, kendisine yönelik kan davasının mağduru olduğunu savundu. Le Pen, "Bu zulme boyun eğmeyeceğim. Siyasi muhalifler tarafından kanıt gösterilmeden alınan bu karar yasal değil" dedi. Le Pen'in parayı ödememesi durumunda Cumhurbaşkanı adayının maaşının yarısına el konulacağını ve kendisine yapılan ödenek haklarını da kaybedeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı adayı Le Pen'in, 2010 ile 2016 yılları arasında sekreteri olan Catherine Griset'i parlamentoda danışmak olarak göstererek maaş başlattığı ancak Griset'in Le Pen'in seçim kampanyasında çalıştığı ortaya çıkmıştı. Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier'in parlamentoda danışman olarak gösterildiği ve bu şekilde maaş aldığı açıklanmıştı.



