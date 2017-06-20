Le Guen Bursaspor için İstanbul'da

Bursaspor'un bir süredir temas halinde olduğu Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen, İstanbul'a geldi. Deneyimli teknik adam, Atatürk Havaalanı'ndan Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüşmek için yeşil-beyazlı idareciler ile birlikte bir otele geçti.

Bursaspor'un bir süredir temas halinde olduğu Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen, İstanbul'a geldi. Deneyimli teknik adam, Atatürk Havaalanı'ndan Bursaspor Başkanı Ali Ay ile görüşmek için yeşil-beyazlı idareciler ile birlikte bir otele geçti.

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını da sürdüren yeşil-beyazlı yönetim, takımın başına da deneyimli bir ismi getiriyor. Bir süredir telefon ve mail yoluyla yapılan görüşmelerin ardından ilk olarak İdari Menajer Hüseyin Gedik ile yönetici Hasan Parlakay'ın Fransa'ya giderek bir araya geldiği Paul Le Guen, Bursa'ya davet edilmişti. Fransa'nın başkenti Paris'ten İstanbul Atatürk Havaalanı'na gelen 53 yaşındaki teknik adamı Bursasporlu idareciler karşıladı.

Otelde görüşme yapılacak

Ardından havaalanından Kuruçeşme'de bulunan bir otele geçen Paul Le Guen, burada Bursaspor Başkanı Ali Ay ile masaya oturacak. Yapılacak son görüşmelerin ardından pürüz çıkmaması halinde Bursa'ya gelecek olan deneyimli teknik adam ile yarın 2 ya da 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Kariyerine 1998 yılında Rennes kulübünde başlayan Paul Le Guen, sırasıyla Lyon, Rangers, PSG, Kamerun A Milli Takımı, Umman ve Nijerya gibi takımlarda görev yaptı. 2016 yılında Nijerya A Milli Takımı'ndan ayrılan Le Guen, o tarihten beri boştaydı. Deneyimli teknik adam Fransa ekibi Lyon ile 2002-2005 yılları arasında 3 kez üst üste Fransa Ligue 1 şampiyonu olmuştu.

(Uygar Aydın /İHA)