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Lavrov: Türkiye ile ilişkilerimiz daha özel
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Lavrov: Türkiye ile ilişkilerimiz daha özel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerinin Almanya'dan daha iyi geliştiğini dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerinin Almanya'dan daha iyi geliştiğini dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'in Soçi'de Merkel ve Erdoğan ile görüştüğünü kaydederek, görüşmelerin faydalı geçtiğini ifade etti. Lavrov, "Türkiye ve Rusya birbirlerinden çok farklı. Farklı ortaklarımızın olmasını göz önüne alırsak görüşmelerin sonuçları da farklı. Ancak Türkiye ile ilişkilerimiz daha özel, Almanya ile kıyasla daha olumlu hızıyla gelişiyor' dedi. Lavrov, Rusya'nın Almanya ile ticaret hacmi hala en önemli konulardan biri. Almanya gibi diğer Avrupa ülkeleri de siyasetçiyi ve kendi çıkarlarını, ülkelerinin ve vatandaşlarının temel ekonomik çıkarlarından üstün tutuyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan Lavrov, "Çok büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Devlet başkanları sürecin nasıl geliştiğini görüşüp ne yapmaları gerektiğini anladı. Bu durum Akkuyu Nükleer Santrali için geçerli. Türk Akımı ve işbirliğimizin birçok alanında çözümlendi. Devlet Başkanları tarafından gerekli talimatlar verildi, birlikte çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(Tatiyana Şuvalova / İHA)

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