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Lavrov: İslam Ordusu'nun Astana görüşmelerine katılmasına itirazımız yok
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Lavrov: İslam Ordusu'nun Astana görüşmelerine katılmasına itirazımız yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine İslam Ordusu'nun katılmasına karşı olmadıklarını belirtti.

Avusturyalı mevkidaşı Sebastian Kurz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Astana görüşmelerine İslam Ordusu lideri Muhammed Alluş'un da katılacak olmasına ilişkin bir soru yöneltildi.

'İSLAM ORDUSU, BM'NİN TERÖRİST LİSTESİNDE YER ALMIYOR'

Soruya, "Astana'ya, Suriye hükümetinin ve ateşkes anlaşmasını imzalayan silahlı grupların temsilcileri davet ediliyor. Bu grupların listeleri mevcut ve bu listeden bir delegasyon oluşturacaklar" yanıtını veren Lavrov şöyle devam etti:

"Bu delegasyon ateşkes anlaşmasını imzalayan herkesi temsil edecek. İslam Ordusu da bu anlaşmaya katılıyor. İslam Ordusu, pek çok ülkenin onu öyle görmemesi nedeniyle, BM tarafından onaylanmış terörist gruplar listesinde yer almıyor. İslam Ordusu da çeşitli silahlı gruplar gibi Suriye hükümetiyle görüşmeler yapılmasına ilişkin anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu duyurdu. Bu yaklaşımı destekliyoruz." ​

Lavrov, IŞİD ve eski ismi El Nusra olan Fetih el Şam Cephesi ile bağlantısı olmayan herkesi bu anlaşmayı imzalamaya çağırdıklarını da belirtti. İslam Ordusu lideri Muhammed Alluş, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gelecek hafta yapılması planlanan barış görüşmelerine muhaliflerin göndereceği delegasyona başkanlık yapacağını açıklamıştı. Rusya, İslam Ordusu'nun BM'nin terörist grup listesine dahil edilmesi konusunda ısrar ediyordu.

Suriye'de Rusya ve Türkiye arabulucuğunda sağlanan ateşkes anlaşması kapsamındaysa üç belge imzalanmıştı. Bu belgeler şöyle sıralanmıştı: Suriye hükümeti ve muhalifler arasındaki anlaşma, garantörlük anlaşması, Astana'da düzenlenmesi planlanan barış görüşmelerine başlamasına ilişkin anlaşma.

 


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