Lavrov: İran, Suriye sorunu çözümünden dışlanamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye sorunu çözüm sürecinde İran'ın dışarıda bırakılmaması gerektiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye sorunu çözüm sürecinde İran'ın dışarıda bırakılmaması gerektiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun tüm dış ülkeleri dahil etme prensibine dayandığını ifade ederek bu grubun temelinin İran olduğunu hatırlattı. Rusya, Türkiye ve İran hükümetlerinin ve silahlı muhalefetin katılımıyla başlatılan Suriye zirvesine dikkat çekerek, Astana sürecinin kapsamlılık ilkesine dayandığını belirten Lavrov, "Birleştirici olmayıp dini mezhep ilkesiyle insanları bölen yaklaşımlar kullanılırsa Suriye'nin krizi asla çözülemez" dedi. Bu üç ülke arasında Katar ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere Körfez Arap ülkeleri temsilcilerinin de bulunduğunu kaydeden Bakan, aynı zamanda geçen yılın sonunda Suriye'de gerçekleştirilen ateşkes ve Astana görüşmelerinin BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylandığını vurguladı.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)