Lavrov'dan Trump'a yanıt: İran'ın terör örgütleriyle bağlantısı yok

Venezüella Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ortak basın toplantısında Trump'ın sözlerine ilişkin soruları yanıtladı. "İran'ın IŞİD, Fetih el Şam ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin listesinde bulunan terör örgütleriyle bağlantılı olduğu hiçbir zaman görülmedi" diyen Lavrov, Tahran'ın terörle mücadeledeki ortak çabalara katılması gerektiğini vurguladı.

‘İRAN, ULUSLARARASI TERÖRLE MÜCADELE CEPHESİNDE YER ALMALI'

İran'ın Şam yönetiminin talebi üzerine Suriye topraklarında destek verdiği silahlı gruplar üzerinden IŞİD'le mücadeleye katkı sunduğunu belirten Lavrov, Rusya'nın uzun süredir uluslararası terörle mücadele cephesi kurulmasının gerekliliği üzerinde durduğunu ve Tahran'ın da bu cephenin katılımcısı olması gerektiğinin altını çizdi.

ABD merkezli Fox News televizyonu sunucusu Bill O'Reilly'e konuşan Trump, İran'ı 'bir numaralı terörist devlet' olarak nitelemiş ve bir önceki ABD yönetiminin Tahran'la imzaladığı nükleer anlaşmayı "Hayatımda imzalandığını gördüğüm en kötü anlaşma" diyerek eleştirmişti.