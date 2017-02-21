Lavrov'dan 'Filistin-İsrail sorunu' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Biz terörle mücadeleyi artırma ihtiyacını duyuyoruz. Ortadoğu'daki, Kuzey Afrika'daki çatışmaların, Filistin-İsrail gerginliğinin çözümü için daha aktif hareket etmek zorundayız' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Biz terörle mücadeleyi artırma ihtiyacını duyuyoruz. Ortadoğu'daki, Kuzey Afrika'daki çatışmaların, Filistin-İsrail gerginliğinin çözümü için daha aktif hareket etmek zorundayız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'nın, BM Güvenlik Konseyi'nde, Rusya'nın hayatını kaybeden BM Raimi temsilcisi büyükelçi Vitaliy Çurkin hakkında bir bildiri kabul edilmesini engellemesine değinen Lavrov, "Güvenlik Konseyi'nin nasıl çalıştığını çok iyi biliyorum. Temsilci bunun gibi bir girişim tek başına yapamaz, demek ki emir verildi" dedi.

Lavrov, Moskova'nın Baltık Denizi'nde ve Kuzey Kutbu'nda güvenliğini güçlendirmeye yönelik çeşitli girişimlere katılmaya hazır olduğunu ilave ederek, "Biz Avrupa'nın kuzeyindeki ve Arktik'teki durumu görüştük" dedi. Rus bakan, Rusya'nın İsveç ile terörizmle mücadeleye aynı yaklaşımı paylaştığını bildirerek, "Biz terörle mücadeleyi artırma ihtiyacını duyuyoruz. Ortadoğu'daki, Kuzey Afrika'daki çatışmaların, Filistin-İsrail gerginliğinin çözümü için daha aktif hareket etmek zorundayız" dedi.

(Tatiyana Şuvalova / İHA)