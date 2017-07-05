Lavrov'dan Astana görüşmeleri açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de çatışmazlık bölgeleri konusundaki Astana görüşmelerine ilişkin, 'Görüşmelerde uyum içerisinde ilerleme kaydedileceğini umut ediyorum' dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de çatışmazlık bölgeleri konusundaki Astana görüşmelerine ilişkin, "Görüşmelerde uyum içerisinde ilerleme kaydedileceğini umut ediyorum" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. Astana görüşmelerinin devam ettiğini ve görüşmelerin uyum içerisinde ilerlemesini umut ettiğini söyleyen Lavrov, "Dün başlayan görüşmeler bugün hala devam ediyor ve ne zaman biteceği konusunda bir bilgimiz yok. Biz bölgelerin çatışmasızlığı konusunda gerçek bir ilerlemenin olacağını umuyoruz" şeklinde konuştu. (Tatiyana Şuvalova/İHA)
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