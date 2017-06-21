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Lavanta sevgisi atıl araziyi renklendirdi
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Lavanta sevgisi atıl araziyi renklendirdi

Adanalı girişimci Yeliz Tok, 'Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor' programı kapsamında Türkiye birincisi seçilip kayınbabasının atıl vaziyetteki 5 dönümlük arsasına lavanta ekti. Lavantaları büyüyen Tok, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla hasat töreni gerçekleştirdi.

Adanalı girişimci Yeliz Tok, "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" programı kapsamında Türkiye birincisi seçilip kayınbabasının atıl vaziyetteki 5 dönümlük arsasına lavanta ekti. Lavantaları büyüyen Tok, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla hasat töreni gerçekleştirdi.
Evli ve 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Yeliz Tok, geçtiğimiz 2016 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hazırladığı 'Kadın Girişimciler Çiftçilikle Güçleniyor' programını gördü. Daha önce tarım ve hayvancılıkla ilgilenmeyen Tok, Ziraat Mühendisi olan kız kardeşi Çiğdem'in teşvikleriyle programa katılıp 10 günlük eğitim aldı. Daha sonra proje üretmesi gereken Yeliz Tok, kayınbabasının Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular Mahallesi'ndeki 5 dönümlük arsaya en sevdiği çiçek olan lavantayı ekmeyi düşündü ve "Lavanta Kokulu Kelebekler" projesini bakanlığa sundu. Proje Bakanlık tarafından da Türkiye birincisi seçilerek Tok'a 40 bin TL ödül verildi.
Yeliz Tok, geçtiğimiz ocak ayında ise aldığı ödül ile atıl arsayı düzenleyip lavanta ekimi yaptı. Lavantaları büyüyen Tok, dün ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve vatandaşların katılımı ile hasat töreni gerçekleştirdi.

"ARTIK ADANA EKONOMİSİNE CİDDİ KATKILAR OLACAK"
Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadınların böyle bir görev üstlenmesinin önemli olduğundan bahsederek, "Kızlarımıza güveneceğiz, oğullarımıza sağladığımız imkanı onlara da sağlayacağız. Adana'nın artık katma değeri yüksek ürünler üretmesi lazım. Böylelikle hem ülke ekonomisine hem de Adana ekonomisine ciddi katkılarımız olacak" diye konuştu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Adana İl Müdürü Tekin de "Bu gurur hepimizi onurlandırdı. İnşallah daha farklı projelerle daha farklı çiftçilerimizle yeni birinciliklere ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜ ALIP PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİM"
Hasat töreni öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Tok, hazırladığı proje ile Adana birinciliği düşünmezken Türkiye birincisi olduğunu ve bundan dolayı sevinç yaşadığını belirterek "Hayatımda tarım ve hayvancılıkla hiçbir şekilde ilgilenmedim. Kız kardeşim teşviki ile programa katıldım. Proje hazırlamamızı istediler. Ben de hiçbir bilgim olmadığı için ne yapabilirim diye düşündüm. Çiçekleri seviyorum. Bununla ilgili araştırma yaptım. Kayınbabama ait atıl durumda olan araziyi de değerlendireyim diye araştırmaya girdim ve lavantanın bu topraklara uygun olduğunu gördüm. Neden bizim bölgemizde de olmasın diye projeyi hazırladım. Adana birinciliğini düşünmezken bile Türkiye birinciliği ödülü alıp projeyi hayata geçirdim" ifadelerini kullandı.

"BAMYA DEĞİL HAYALİMİ EKTİM"
Çevresinden aldığı tepkileri de anlatan Tok, "İlk başta köyümdeki insanlardan 'neden çilek ve bamya ekmiyorsun da çiçek ekiyorsun, ne kazanabileceksin?' şeklinde tepkiler aldım. Fakat kimseyi dinlemeyip, hayalimi gerçekleştirmeye karar verdim" şeklinde konuştu.
Girişimci Yeliz Tok, ileride lavanta ekim alanını genişletip sektörde önemli bir noktaya gelmek istediğini de sözlerine ekledi.
Daha sonra, Vali Demirtaş ve protokol üyeleri hasat alanını gezerek, dağıtılan bahçe makaslarıyla lavanta hasadı yaptı.

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