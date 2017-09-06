06.09.2017 19:41 Latovlevici Galatasaray'da

Galatasaray, Kardemir Karabükspor'un sol beki Iasmin Latovleci'yi kadrosuna kattı. Galatasaray, Kardemir Karabükspor'un sol beki Iasmin Latovleci'yi kadrosuna kattı.

Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala, Galatasaray savunma hattını Karabükspor'un başarılı sol beki ile güçlendirdi. Uzun süredir süren görüşmeler neticesinde sarı-kırmızılılar, hem Karabükspor ile hem de oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Rumen oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.



