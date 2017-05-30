Lastik canavarı güvenlik kamerasında

Eskişehir'in Mustafa Kemal Paşa Mahallesindeki bazı sokaklarda park halindeki araçların lastiklerini, elindeki çakıyla patlatan şahıs, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Eskişehir'in Mustafa Kemal Paşa Mahallesindeki bazı sokaklarda park halindeki araçların lastiklerini, elindeki çakıyla patlatan şahıs, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sabah saat 05:40 sularında meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, rahat tavırları dikkati çeken şüpheli, elindeki çakı olduğu tahmin edilen delici aleti araçların lastiklerini sokup yoluna devam ediyor. Bazı araçlara zarar vermeyen ve bazı lastiklere de birden fazla delici aleti sokan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edip gidiyor.

Saldırının neden gerçekleştiği belirsizliğini korurken, polis ekipleri faili arama çalışmalarını sürdürüyor. Mahalledeki Tüzün, Akat, Uygurlar, Sümer ve Dirikli sokaklarında meydana gelen olayda, yaklaşık 25 aracın lastiklerinin patlatılması üzerine polis ekipleri araçlar üzerinde parmak izi incelemesi yapmış, çevredeki kamera görüntülerini de incelemeye almıştı.

