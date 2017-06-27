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Lara Fabian'la düet yapmak istiyor
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Lara Fabian'la düet yapmak istiyor

Genç şarkıcı Müge Ökten, Lara Fabian hayranı çıktı.

Genç şarkıcı Müge Ökten, Lara Fabian hayranı çıktı.
Geçtiğimiz gün İzmir'de bir mekanda sahne alan güzel şarkıcı, sahne arasında sevenlerine Lara Fabian hayranı olduğunu açıkladı. Ökten, en büyük hayalinin Belçikalı şarkıcı ile aynı sahneyi paylaşmak ve onunla düet yapmak olduğunu belirtti. Lara Fabian'ı örnek alarak yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Ökten, "Lara Fabian iyi bir sanatçı ve iyi bir insan, uzun yıllardan beri kendisini hayranlıkla takip ediyorum. En büyük hayalim onunla tanışmak ve aynı projede yer almak. İnşallah bu dileğim bir gün gerçek olur" dedi.
(Halil İbrahim Karabıyık / İHA)

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