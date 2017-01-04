04.01.2017 10:35 Lapsekili avcılardan geleneksel pilav ikramı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde avcılar geleneksel olarak hazırladıkları pilav ikramında bulundu. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde avcılar geleneksel olarak hazırladıkları pilav ikramında bulundu.



Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde avcılar geleneksel olarak hazırladıkları pilav ikramında bulundu. Lapseki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü bünyesinde yer alan sporcular avladıkları hayvanların etlerinden pilav ve güveç hazırlayarak vatandaşlara ikramda bulundu. Kulüp Başkanı Hakan Can yaptığı açıklamada "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz pilav ikramını gerçekleştirdik. Avcı arkadaşlarımız ile eski belediye binası önünde bir araya gelerek ikramda bulunduk. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Avcıların ikramına katılanlar arasında Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'da yer aldı.

