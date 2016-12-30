30.12.2016 10:37 Lapseki Devlet Hastanesinde 'İyileştiren Hastane' uygulaması

Çanakkale'nin Lapseki Devlet Hastanesinde 'İyileştiren Hastane' uygulaması kapsamında iç dizayn düzenlemeleri yapıldı. Çanakkale'nin Lapseki Devlet Hastanesinde 'İyileştiren Hastane' uygulaması kapsamında iç dizayn düzenlemeleri yapıldı.



Lapseki Devlet Hastanesinde 'İyileştiren Hastane' uygulaması kapsamında iç dizayn düzenlemeleri yapıldı. Lapseki ilçesinde acil servis ve poliklinik hizmetleri veren devlet hastanesinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığından gelen talimatla iç dizayn düzenlemeleri yapıldı. Hastane içerisinde tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Başhekim Dr. Bekir Şahin, "Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığından gelen talimatla, 'Bir sağlık tesisindeki en önemli faktörlerden biri, iyi tasarlanmış bir ortamdan gelen iyi olma halinin besleyeceği sağlıklı olma durumudur' fikriyle Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Lapseki Devlet Hastanesinde iç dizayn düzenlemeleri yapıldı. Yapılan düzenleme de poliklinik koridoru ve yataklı servis koridorlarına bölgeye ve hastaneye ait tarihi fotoğraflar asıldı. Hastane bahçesinde bulunan toprak alana çiçek ekimi yapıldı ve hastane giriş kapısına acil servis ve polikliniklerin yönlendirmeleri ile görsellik kazandıran giydirme yapıldı. Tüm servis ve polikliniklere manzara resimleri, çocuk polikliniği duvarlarına çizgi film karakterleri asıldı ve kapısı çizgi film karakterleri ile giydirme yapılarak kaplandı. Ayrıca emzirme odası kapısı emzirmeye yönelik bilgilendirmelerin bulunduğu görsellerle giydirme yapıldı. Hasta kabul bankosuna 'Sağlıklı Bir Yaşama Hoş Geldiniz' yazısı ile kaplama yapıldı. Bunların haricinde duvarda asılı olan tüm bilgilendirmeler çerçevelenerek görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Hastaların iyileşme sürecine katkıda bulunan 'İyileştiren Hastaneler' hedefine ulaşmak istediklerini ve bu doğrultuda çalışmalara devam edilecektir" dedi.

