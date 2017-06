Lamı Cimi Yok

Lafı hiç dolandırmadan, eğip ya da bükmeden direk konuya dalmak istiyorum. Bahsini açacağım mevzu CHP'nin başlattığı yeni yürüyüş. Bakmayın siz yeni yürüyüş dediğime, yürüyüşün kendisi yeni olabilir lakin aynı amacı güden eski girişimlerin, farklı bir rumuzla ortaya çıkmasından başka bir şey değil.



Ne demeye çalışıyor CHP? Milletvekilleri veyahut da gazeteciler suç işlemez demeye mi getiriyor? Başkaları için suç sayılacak olanlar bu zümreyi kapsamaz mı deme gayretinde? Yoksa, ben bu ülkenin hukuk sistemine güvenmiyorum mu demek istiyor?



Bana kalırsa dünyanın her yerinde '' Kaypak '' diye tanımlayabileceğimiz bir şey şu hukuk. Dolayısıyla birilerinin hukuka olan güveninin az olmasından daha doğal bir şey olamaz. Sonuçta matematiksel kesinliği olmayan bir sistemden bahsediyoruz. Hata yapılmaya müsait olduğu için de güvenmemek gayet normal. Ben işin orasında değilim. Ancak, bu hukuk neden şimdi güvenilmez oldu sorusunu sormak da hakkım. Sahi neden şimdi güvenilmez oldu hukuk? Ya da sorumu değiştireyim; CHP'nin hukuka güvenmesi için 28 Şubat benzeri süreçlerin yaşanması mı lazım? CHP'nin bu hukuka olan güveninin tazelenmesi için AYM'ye yaptığı her itirazın karşılık bulması mı gerekiyor? Beyefendiler öyle düşünüyor diye, kendileri açısından hezimetle sonuçlanan her seçim sonrası, YSK seçimleri iptal mı etmeli? Hukuk için en adaletli merci dönemin İstiklal Mahkemeleri miydi?



Dönelim en başa; Enis Berberoğlu da dahil olmak üzere birçokları bir şey denedi. İşler umdukları gibi gitseydi, şu anda Türk mahkemelerinin koridorlarında elleri kelepçeyle dolaşacak olanların listesini vermeme gerek bile yok. PKK, FETÖ, DHKP-C başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin, CHP gibi köklü bir partinin, hatta MHP'nin isyancı ablası Meral Akşener'in dahi bir hesabı vardı. Şayet AK Parti iktidarı devrilseydi, bunların içinden kimin kime galebe çalacağı da ayrı bir merak konusu ama ben şimdi onu da düşündürmek istemiyorum. Altan kardeşlerin bir hesabı vardı. Taze Alman Can efendinin bir hesabı vardı. Geçmişi yolsuzluklarla kirlenmiş Ilıcak teyzemizin bir hesabı vardı. Bu güruhun listesini de uzatmaya gerek yok. Kısacası, iki pırpırlı bir astsubayın dahi hesabı vardı. Bu kişiler başarıya ulaşsaydı, olacak olanları kafanızda bir canlandırın istiyorum. Kaldı ki başarılı olamadan bile yüzlerce kişinin şehit olmasına ve binlerce kişinin sakat kalmasına neden olmadılar mı? Ve de şu soruyu sormak istiyorum haklı olarak; '' Ne yani, bu adamların kötü emeller taşıyan insanlar olduğunu ve yüce bir duyguyla korumaya çalıştığımız devleti çökerteceklerini söyleyebilmemiz için illa başarmaları mı gerekiyordu? PKK, ülkeyi karpuz gibi ortadan ikiye böldükten sonra mı şiddete bulaşmış sayılır Cengiz Çandar efendi? Partiden kovduklarına karşı çok mu adil idin de, şimdi '' Adalet '' kelimesini ağzına alıyorsun Kemal Bey? Dahası, madem '' Adalet '' yürüyüşü yapılacak, bu iş kala kala, milyon liralık telefon faturasını kendi milletine ödetip, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden vekile mi kaldı, onu bunu denize dökmekle tehdit eden Hüsnü'ye mi kaldı?