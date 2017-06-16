Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Aydın Can Çiçek

Lamı Cimi Yok

Lafı hiç dolandırmadan, eğip ya da bükmeden direk konuya dalmak istiyorum. Bahsini açacağım mevzu CHP'nin başlattığı yeni yürüyüş. Bakmayın siz yeni yürüyüş dediğime, yürüyüşün kendisi yeni olabilir lakin aynı amacı güden eski girişimlerin, farklı bir rumuzla ortaya çıkmasından başka bir şey değil.

Ne demeye çalışıyor CHP? Milletvekilleri veyahut da gazeteciler suç işlemez demeye mi getiriyor? Başkaları için suç sayılacak olanlar bu zümreyi kapsamaz mı deme gayretinde? Yoksa, ben bu ülkenin hukuk sistemine güvenmiyorum mu demek istiyor?

Bana kalırsa dünyanın her yerinde '' Kaypak '' diye tanımlayabileceğimiz bir şey şu hukuk. Dolayısıyla birilerinin hukuka olan güveninin az olmasından daha doğal bir şey olamaz. Sonuçta matematiksel kesinliği olmayan bir sistemden bahsediyoruz. Hata yapılmaya müsait olduğu için de güvenmemek gayet normal. Ben işin orasında değilim. Ancak, bu hukuk neden şimdi güvenilmez oldu sorusunu sormak da hakkım. Sahi neden şimdi güvenilmez oldu hukuk? Ya da sorumu değiştireyim; CHP'nin hukuka güvenmesi için 28 Şubat benzeri süreçlerin yaşanması mı lazım? CHP'nin bu hukuka olan güveninin tazelenmesi için AYM'ye yaptığı her itirazın karşılık bulması mı gerekiyor? Beyefendiler öyle düşünüyor diye, kendileri açısından hezimetle sonuçlanan her seçim sonrası, YSK seçimleri iptal mı etmeli? Hukuk için en adaletli merci dönemin İstiklal Mahkemeleri miydi?

Dönelim en başa; Enis Berberoğlu da dahil olmak üzere birçokları bir şey denedi. İşler umdukları gibi gitseydi, şu anda Türk mahkemelerinin koridorlarında elleri kelepçeyle dolaşacak olanların listesini vermeme gerek bile yok. PKK, FETÖ, DHKP-C başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin, CHP gibi köklü bir partinin, hatta MHP'nin isyancı ablası Meral Akşener'in dahi bir hesabı vardı. Şayet AK Parti iktidarı devrilseydi, bunların içinden kimin kime galebe çalacağı da ayrı bir merak konusu ama ben şimdi onu da düşündürmek istemiyorum. Altan kardeşlerin bir hesabı vardı. Taze Alman Can efendinin bir hesabı vardı. Geçmişi yolsuzluklarla kirlenmiş Ilıcak teyzemizin bir hesabı vardı. Bu güruhun listesini de uzatmaya gerek yok. Kısacası, iki pırpırlı bir astsubayın dahi hesabı vardı. Bu kişiler başarıya ulaşsaydı, olacak olanları kafanızda bir canlandırın istiyorum. Kaldı ki başarılı olamadan bile yüzlerce kişinin şehit olmasına ve binlerce kişinin sakat kalmasına neden olmadılar mı? Ve de şu soruyu sormak istiyorum haklı olarak; '' Ne yani, bu adamların kötü emeller taşıyan insanlar olduğunu ve yüce bir duyguyla korumaya çalıştığımız devleti çökerteceklerini söyleyebilmemiz için illa başarmaları mı gerekiyordu? PKK, ülkeyi karpuz gibi ortadan ikiye böldükten sonra mı şiddete bulaşmış sayılır Cengiz Çandar efendi? Partiden kovduklarına karşı çok mu adil idin de, şimdi '' Adalet '' kelimesini ağzına alıyorsun Kemal Bey? Dahası, madem '' Adalet '' yürüyüşü yapılacak, bu iş kala kala, milyon liralık telefon faturasını kendi milletine ödetip, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden vekile mi kaldı, onu bunu denize dökmekle tehdit eden Hüsnü'ye mi kaldı?

  YORUM YAP / YORUM OKU
AYDIN CAN ÇİÇEK DİĞER YAZILARI
16 HAZ
2017
Lamı Cimi Yok
13 HAZ
2017
Sakın on dördüncü Olmayın
1 HAZ
2017
Elini oynatmayı unutan Kemancı
30 MAY
2017
Sihir - Mantık - Paradoks
22 MAY
2017
Altın orta
14 MAY
2017
Çağdaş Düsturname
7 MAY
2017
Kitap Kokusu - Son -
5 MAY
2017
Kitap kokusu 2
4 MAY
2017
Kitap Kokusu 1
22 NİS
2017
XVIII
13 NİS
2017
Başkanlık sistemini tercih eden CHP'ydi
5 NİS
2017
Yalanlarla Yaşamak
29 MAR
2017
Meraklısına Seçme Aforizmalar
24 MAR
2017
Filinizi Nasıl Avlarsınız?
20 MAR
2017
Defolu Fikirler
15 MAR
2017
Batının Bilinçaltı Öyküleri
13 MAR
2017
Düşünenlerin kabullenmesi gereken gerçek
11 MAR
2017
Barzani'nin Seçimi
6 MAR
2017
Buridan'ın Eşeği
1 MAR
2017
Must We Mean What We Say?
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
3 büyük Belediyede, başkanlar görevden alındı
3 büyük Belediyede, başkanlar görevden alındı
Ankara'dan İstanbul'a Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşü!
Ankara'dan İstanbul'a Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşü!
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt
Öğretmenler için bayram tatili uzatıldı
Öğretmenler için bayram tatili uzatıldı
Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu nasıl bir yasadır, nasıl bir hukuktur?
Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu nasıl bir yasadır, nasıl bir hukuktur?
ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Günün Özeti
Günün Özeti
Ömer Faruk Kavurmacı'ya tutuklama kararı
Ömer Faruk Kavurmacı'ya tutuklama kararı
TUSKON iddianamesi kabul edildi
TUSKON iddianamesi kabul edildi
Ve Aykut Kocaman Fenerbahçe'de
Ve Aykut Kocaman Fenerbahçe'de
Dışişleri Bakanlığından Bangladeş'e taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Bangladeş'e taziye mesajı
Hırsıza mahalleliden linç girişimi
Hırsıza mahalleliden linç girişimi
Hüseyin Çapkın ve Abdulkadir Demir hakkında yakalama kararı
Hüseyin Çapkın ve Abdulkadir Demir hakkında yakalama kararı
Suudi Arabistan'dan sert Katar uyarısı: Tarafını seç
Suudi Arabistan'dan sert Katar uyarısı: Tarafını seç
Erdoğan, Küba Dışişleri Bakanı ile görüştü
Erdoğan, Küba Dışişleri Bakanı ile görüştü
Kenya'da yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 11 yaralı
Kenya'da yolcu otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü, 11 yaralı
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English