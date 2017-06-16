KYK ve PTT'ye FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tamamı ByLock kullanıcısı Kredi ve Yurtlar Kurumundan 25 personel ve PTT'de 6 personel olmak üzere toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tamamı ByLock kullanıcısı Kredi ve Yurtlar Kurumundan 25 personel ve PTT'de 6 personel olmak üzere toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin kamu kurum ve kuruluşlarındaki yapılanmasına ilişkin başlatılan operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında tamamı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Kredi ve Yurtlar Kurumundan 25 personel ile PTT'den 6 personel hakkında gözaltı kararı verildi. PTT'deki 4 kişinin haricinde faal çalışan olmadığı öğrenilirken, gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başladı.

(Abdullah Sarıca/İHA)