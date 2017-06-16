KYK ve PTT'ye FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tamamı ByLock kullanıcısı Kredi ve Yurtlar Kurumundan 25 personel ve PTT'de 6 personel olmak üzere toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tamamı ByLock kullanıcısı Kredi ve Yurtlar Kurumundan 25 personel ve PTT'de 6 personel olmak üzere toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin kamu kurum ve kuruluşlarındaki yapılanmasına ilişkin başlatılan operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında tamamı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Kredi ve Yurtlar Kurumundan 25 personel ile PTT'den 6 personel hakkında gözaltı kararı verildi. PTT'deki 4 kişinin haricinde faal çalışan olmadığı öğrenilirken, gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başladı. (Abdullah Sarıca/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.