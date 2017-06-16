KYK ve PTT'de 31 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tamamı ByLock kullanıcısı Kredi ve Yurtlar Kurumundan 25 personel ve PTT'de 6 personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tamamı ByLock kullanıcısı Kredi ve Yurtlar Kurumundan 25 personel ve PTT'de 6 personel hakkında gözaltı kararı verildi.

