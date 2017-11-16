16.11.2017 15:54 KYK Burs/Kredi sonuçları açıklandı

Yükseköğrenim öğrencilerinin heyecanla beklediği 2017-2018 eğitim öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. KYK geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ekim ayı dâhil olmak üzere ödeme yapacak. Yükseköğrenim öğrencilerinin heyecanla beklediği 2017-2018 eğitim öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. KYK geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ekim ayı dâhil olmak üzere ödeme yapacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvurularına ilişkin sonuçlar açıklandı.

KYK'dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için taahhütnamelerin süresi içerisinde mutlaka onaylanması gerekiyor.

Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler için son gün 21 Kasım Burs/kredi başvuru sonuçlarını kısa sürede açıklayarak kasım ayında öğrencilere ödeme yapmaya hazırlanan KYK'nın ödeme yapabilmesi için burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 21 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor.

Burs/kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesinin dikkatli bir şekilde okunması gerekiyor.



18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.



İLK ÖDEME KASIM AYINDA İKİ AYLIK OLARAK YAPILACAK

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Ancak dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.



YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN SON GÜN 15 OCAK

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e- Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Öğrencilerin kefaletname senedini yurt içinde noterler, yurt dışında elçilikler aracılığıyla hazırlatarak en geç 15 Ocak tarihine kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya /Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.



