Kweuke: 'Atınç'ın pozisyonu yüzde yüz penaltı'

Çaykur Rizesporlu oyuncu Leonard Kweuke, Atınç'ın elle oynayıp oynamadığı pozisyona ilişkin, 'Arkadaşlara söylediğim gibi pozisyon bence yüzde yüz penaltı' dedi.

Çaykur Rizesporlu oyuncu Leonard Kweuke, Atınç'ın elle oynayıp oynamadığı pozisyona ilişkin, "Arkadaşlara söylediğim gibi pozisyon bence yüzde yüz penaltı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası Çaykur Rizesporlu oyuncu Leonard Kweuke basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını hatırlatan Kweuke, "İyi bir takıma karşı oynadığımızı unutmayın. Bugün takım halinde çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Böyle devam edersek Çaykur Rizespor ligde kalıcı bir takım olacak" şeklinde konuştu.



"NET PENALTI"

Kweuke, Atınç'ın elle oynayıp oynamadığı tartışmalarına cevap vererek, "Arkadaşlara söylediğim gibi pozisyon bence yüzde yüz penaltı. Hakemin önünde olan bir pozisyon. Ama futbol işte hakem bu pozisyona çalmadı" dedi.



"DAHA ÇOK ÇALIŞIRSAK İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALARIZ"

Kweuke, Çaykur Rizespor'un üst üste aldığı mağlubiyetlerden bir çıkış yakalayabileceğini belirterek, "Daha çok çalışarak çıkabiliriz. Önümüzde bir Antalyaspor maçı var. Bugünkü mücadelemize baktığımız zaman her şeyin çok iyi gideceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

