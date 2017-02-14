14.02.2017 10:10 Kuzuları evinde besliyor

Rizeli Kaputoğlu ailesi yeğenleri tarafından kendilerine hediye edilen iki kuzuyu soğuktan etkilenmemeleri için evlerinde besliyor. Rizeli Kaputoğlu ailesi yeğenleri tarafından kendilerine hediye edilen iki kuzuyu soğuktan etkilenmemeleri için evlerinde besliyor.

Rizeli Havva Kaputoğlu, yeğeni tarafından kendisine hediye edilen iki yavru kuzuyu kış şartlarından korumak için evinde beslemeye başladı. Oturduğu apartmanın 4. katındaki dairesinde kuzuları besleyen Kaputoğlu, yavru kuzuları torunlarından ayırmıyor. Kaputoğlu kuzuların altına çocuk bezi takıp, onları bebek biberonları ile besliyor. İki yavru kuzu kısa sürede hem evin hem de apartmandaki çocukların maskotları haline gelirken, gün içerisinde çocuklar kuzularla oynamak için eve geliyor. Çocuklar birbirinden tatlı iki kuzu ile eğlenceli dakikalar geçiriyor.

Hemen hemen her gün kuzuları görmek için eltisi Havva Kaputoğlu'nu ziyaret eden Nuriye Kaputoğlu ise yaptığı açıklamada, "Eltime bu kuzuları yeğenimiz hediye etti. Kış şartlarından koruma için kuzuları evinde besliyor. İkisi de birbirinden tatlı. Onlara çok alıştık. Onları yıkıyoruz. Besliyoruz. Havalar ısınıp kendi ayaklarının üzerinde durabilecek olgunluğa ulaştıklarında onları köye çıkartacağız" dedi.

(Göktürk Fırat / İHA)

