Kuzu: Referandum için yapılan anketlerde...

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, anayasa referandumuna ilişkin 'Bir yüzde veremem ama yapılan anketlerde hep yüzde 50'nin üzerinde gözüküyor' dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, anayasa referandumuna ilişkin "Bir yüzde veremem ama yapılan anketlerde hep yüzde 50'nin üzerinde gözüküyor" dedi.

TBMM eski Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen "Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi" isimli toplantıya katıldı. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun da katıldığı toplantıya girerken kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kuzu, 'yeni anayasa' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Anayasa çalışmaları ve oylamalardaki CHP'nin tutumunu eleştiren Kuzu, "Mecliste tabi baya bir uğraş verdik. Kimi hoş olmayan tablolar da yaşandı. Dolayısıyla o süreç artık geride kaldı. Bundan sonra milletimize biz köy köy, kasaba kasaba gezerek anlatacağız. Bu tür toplantılar da yapacağız. Bilim adamları çerçevesinde basına açık veya kapalı şeklinde sistemi anlatacağız. Muhalefet partilerimiz özellikle CHP çok yanlış bilgiler veriyor. İşte 'rejim elden gitti, parlamento bitti' gibi. Esas tabi kendi kafasındaki, aklındaki topluma çok söyleyemediği bir takım şeylerin etkisinde kalarak, 'biz hükümete gelemeyiz endişesi' ile bunu pek diyemiyorlar. Halbuki ben yaptığım konuşmada da söyledim, 'bu model Türkiye'yi normalleştirecek bir modeldir.' Bu modelde her siyasi parti, kazanabilir çünkü göstereceği aday önemli burada, partiden ziyade. Herkesi kucaklayan, ılımlı, demokratik, hakikaten, özgürlükten yana, bir insan yüzde 51 alarak gelebilir. Ama bunu almak kolay olmadığı içinde, daha çok ılımlı, toleranslı insanlar, bu modelde öne çıkarlar. Bu da Türkiye bakımdan çok önemli bence. Siyasi partilerimizin meclise girmelerine bir engel yok ama koalisyonlara artık paydos, iki başlılığa paydos. Bunlardan çok çekti Türkiye. Getirmek istediğimiz modelin aslı esası bu. Çok yanlış bilgiler veriyorlar. Rejim elden gidiyor diye halbuki cumhuriyet yerinde, laiklik yerinde, demokrasi yerinde. Hukukun üstünlügü yerinde, Atatürk'ümüz yerinde duruyor. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Nereden çıkarıyorsun bunları? Vatandaşlara korku salmak panik atağa sürüklemekten başka bir şey yok. Ama biz de bunun doğru olmadığını anlatacağız millete" diye konuştu.



"YAPILAN ANKETLERDE HEP YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE GÖZÜKÜYOR"

Kuzu, bir gazetecinin referandumdan beklenen oy oranı sorusunu "Anlatmamız lazım. Bir yüzde veremem ama yapılan anketlerde hep yüzde 50'nin üzerinde gözüküyor. Bu oran değişebilir ama sahada ben inanıyorum ki biz anlattıkça belli kesimin yapmış olduğu o kara propaganda da yavaş yavaş gerçeği görmelerini sağlayacak. Mitingler yapacağız, değişik toplantılar yaparak dernektir, vakıftır, sendikadır meydana toplantıları şeklinde yapacağız. Ben inanıyorum ki millet bundan önceki bizim dönenimizde yapılan 2 referandum gibi bunu da mutlaka olumlu olarak değerlendiren ve 'evet' oyu ile bu sistemdeki arızaları giderecek diye ben düşünüyorum" diye cevap verdi.



"OYUN BİLMEYEN BİRİSİ GELİR YERİM DAR DER"

Son olarak Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde yapılacak bir referandumda anayasal bir sıkıntı olup, olmadığı yönündeki bir soruya da cevap veren Kuzu şöyle konuştu:

"OHAL süresince referandum çalışmaları sıkıntı oluşturmaz. Mesela bir seneyi geçkin Avrupa'nın göbeğinde Fransa'da OHAL var, hatta bizden çok sert. Asker sokaklarda yani bizde sokaklarda falan asker de yok. Vatandaşa sorsan Türkiye'de OHAL var desen kavram olarak hani nerde diyecekler. Ortada öyle bir hal yok yani. Ortada rastgele aramalar yok. Polis çevirmesi yok. Terörle ilgili istihbaratlar hariç tabi. Fransa Nisan'da seçim yapacak. Hem de OHAL içerisinde yapacak bunu. Yani olmaz diye bir şey yok. Sandık ortada duruyor. Sandık güvenliğiyle alakalı bir sorun olmaz. Oyun bilmeyen birisi gelir yerim dar der ya, bence o bahane yeterli bir bahane değildir. Düzgün ve doğru bir gerekçe değil yani."

Kuzu açıklamalarının ardından termal bir otelde devam eden toplantıya katıldı.

(Gökten Ceylan / İHA)